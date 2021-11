Hamilton ziet geen beren op de weg: "Het was een aardige dag"

Lewis Hamilton kende een redelijk succesvolle vrijdag in het stoffige Mexico. De regerend wereldkampioen zette in VT1 de tweede tijd neer en was in VT2 de derde man van de sessie. Na afloop van de twee trainingen was de Brit dan ook redelijk tevreden.

Vlak na de tweede training verscheen Hamilton al voor de camera's van Sky Sports. Hij doet verslag van zijn dag: "Het was een aardige dag. Natuurlijk proberen we altijd de auto te verbeteren. We leren hoe we hem beter kunnen maken. In VT1 was de baan heel erg vuil maar in VT2 was het beter."

Toch weet Hamilton ook heus wel dat er verbeterpuntjes zijn: "De auto doet het goed maar er zijn nog steeds dingen waar we naar moeten kijken. Het is lastig om te zeggen. We zijn nooit blij, we proberen ons altijd te verbeteren. We hadden een goed gevoel maar morgen moeten we er echt staan. Al met al een positief begin van het weekend."