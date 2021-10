Tsunoda worstelt op vrijdag maar komt boven op zaterdag: "Blij mee"

Yuki Tsunoda worstelde vrijdag tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van de Verenigde Staten: de Japanse Rookie had meer moeite om de baan 'onder de knie' te krijgen dan Pierre Gasly, zo leek het op vrijdag nog.

Toch kwam de jonge Japanse coureur op het juiste moment tijdens de kwalificatie tot een snelle ronde die hem veilig stelt om door te komen tot het derde kwalificatiedeel. Tsunoda start vanaf de tiende plaats achter zijn meer ervaren teamgenoot.

Tsunoda was er best mee in zijn nopjes, vertelt hij na afloop. "Vooral vanwege de stap voorwaarts ten opzichte van de derde vrije training. Ik dacht dat het met het tempo dat we tijdens de eerdere sessie hadden zelfs moeilijk voor ons zou worden om door Q2 te komen, dus over het algemeen was het een goede dag. Het is mijn eerste keer in Austin, dus ik moest dit weekend gewoon vooruitgang boeken en het tempo opvoeren. Ik moet nog wat tijd vinden voor mijn teamgenoot en er zijn nog wat verbeteringen die ik kan aanbrengen, maar het is goed om in de top 10 te starten. Het team heeft dit weekend veel veranderingen aan de auto aangebracht, die heeft veel geholpen, dus ik wil alle ingenieurs en monteurs heel erg bedanken.”

Technisch directeur van AlphaTauri Jody Egginton,vertelt dat er inderdaad veel aanpassingen zijn gedaan aan de bolide. Volgens hem is er behoorlijk wat werk verzet en heeft het team de afstellingen van de bolide flink onderhanden genomen. En dat blijkt te werken. "Maar nu de auto vandaag veel beter werkt en beide auto's Q3 halen, kunnen we eerlijk zeggen dat de veranderingen die 's nachts zijn aangebracht effectief zijn geweest en dat we goed gepositioneerd zijn voor de race."

AlphaTauri staat zesde in het WK en komt 12 punten tekort op het team van Alpine. Fernando Alonso start achteraan het veld vanwege een motorwissel. Esteban Ocon start vanaf de elfde positie, en dus begeeft het zusterteam van Red Bull Racing zich in een uitstekende positie om in te lopen op hun naaste concurrenten.