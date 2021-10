Domenicali ziet kalender groeien: "Komen snel met goed nieuws voor na 2022"

De Formule 1 kalender is de afgelopen maanden steeds vaker veranderd. Door de coronacrisis zijn bijvoorbeeld Imola en Turkije teruggekeerd. Qatar en Saoedi-Arabië hebben ook een plekje veroverd en volgend jaar maakt ook Miami zijn debuut. Het stemt CEO Stefano Domenicali tevreden.

De Italiaanse CEO komt echter snel met nog meer nieuws. In een column op de site van de Formule 1 spreekt hij zich uit: "Dat we drie nieuwe evenementen hebben in drie maanden tijd laat zien dat de sport zich op een sterke positie bevindt. In betrekking tot de toekomst van na 2022 komen we binnenkort met ander goed nieuws. Dat wil ik niet verpesten door het nu te zeggen."

Keuzestress

Het aantal geïnteresseerden zal in de toekomst voor keuzestress zorgen. Domenicali maakt echter van een nood een deugde: "We zijn op de goede weg en we hebben een punt bereikt waar we kunnen kiezen waar we met de Formule 1 heen gaan."

Aanvragen

De landen met interesse dienen zich maar aan bij de CEO: "We hebben zoveel aanvragen gehad om een race te organiseren. Het laat zien dat ons platform aantrekkelijk is voor veel overheden om hun business te ontwikkelen, hun economie een boost te geven en dat het goed is voor hun community. Er liggen spannende tijden voor ons."