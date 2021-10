Officieel: Dit is de kalender voor 2022

De kalender voor 2022 is bekend. Zoals verwacht is er veel veranderd ten opzichte van dit seizoen. Ook is het nu officieel dat er niet één, maar twee testweken zijn. In februari zal er eerst een test zijn in Barcelona om daarna ook nog een aantal dagen te testen in Bahrein. De Nederlandse Grand Prix staat in de planner voor 4 september.

Het seizoen begint met twee races in het Midden Oosten, eerst in Bahrein om daarna naar Saoedi-Arabië te trekken. Als alles naar wens verloopt trekt het circus daarna naar Australië. China ontbreekt weer op de kalender en wordt zoals verwacht vervangen door Imola.

De kalender:

20 maart: Bahrein

27 maart: Saoedi-Arabië

10 april: Australië

24 april: Emilia Romagna (Imola)

8 mei: Miami

22 mei: Spanje

29 mei: Monaco

12 juni: Azerbeidzjan

19 juni: Canada

3 juli: Groot-Brittannië

10 juli: Oostenrijk

24 juli: Frankrijk

31 juli: Hongarije

28 augustus: België

4 september: Nederland

11 september: Italië

25 september: Rusland

2 oktober: Turkije/Singapore

9 oktober: Japan

23 oktober: Verenigde Staten

30 oktober: Mexico

13 november: Brazilië

20 november: Abu Dhabi