Milieu-primeur voor Franse Grand Prix

De Franse Grand Prix heeft een grote primeur te pakken. De organisatie is namelijk de eerste Grand Prix organisator geworden die een drie sterren milieucertificering heeft gekregen van de FIA. Hiermee geeft de FIA aan dat ze zien dat de Fransen er alles aan doen om het evenement zo te laten verlopen dat het geen last is voor het milieu.

Dit jaar nam de organisatie veel maatregelen die goed zijn voor het milieu. Zo gebruiken ze biobrandstof als er ergens energie vandaan moet komen en hebben ze plasticverpakkingen in de ban gedaan. Het ligt allemaal in lijn met de plannen van de Formule 1 om in 2025 duurzame evenementen te kunnen organiseren en om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Het is dan ook goed nieuws voor de sport. In een persbericht laat FIA-president Jean Todt weten verheugd te zijn met het nieuws: "De milieucertificering is een belangrijke standaard waar we de duurzaamheid mee meten bij alle motorsport en al zijn belanghebbenden. Ik ben blij om te zien hoeveel commitment er is en hoeveel acties er zijn ondernomen bij de Franse Grand Prix die hebben geleidt tot het drie sterren niveau. Baanbrekende innovaties zijn altijd al onderdeel van autoracen."