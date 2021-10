Lammers maakt zich zorgen: "Red Bull een van de weinige die geen stap heeft gezet"

Mercedes domineerde de Turkse Grand Prix maar was niet de grote winnaar van het weekend. Naast Bottas stonden immers Red Bull-mannen Verstappen en Perez op het podium. Toch leek het erop dat de Red Bulls duidelijk terrein hadden verloren ten opzichte van hun concurrenten.

Ook oud-coureur en Nederlands racelegende Jan Lammers maakt zich langzamerhand wat zorgen. Er is hem namelijk iets cruciaals opgevallen, in gesprek met de NOS gaat hij hierop in: "De olifant in de kamer wordt genegeerd. Een heleboel coureurs in de top-10 hebben dit weekend stappen gezet, behalve Red Bull."

Er is volgens Lammers maar één team die dat kan omkeren, Red Bull zelf. Lammers: "Ik denk dat ze de hand echt in eigen boezem moeten steken om te zien of ze nog wat kunnen vinden voor de rest van het jaar. Want anders wordt het echt hard werken."

Lammers onderstreept iets wat Helmut Marko al eerder riep: zustertuin AlphaTauri was sneller. Lammers spreekt zijn zorgen uit: "Red Bull is dit weekend op bepaalde momenten bijna voorbijgestreefd door AlphaTauri. Ik denk dat ze moeten uitkijken dat ze straks niet in gevecht komen met Ferrari, McLaren en Alpine. Red Bull is een van de weinige teams die geen stap hebben gezet. Ze hebben dus veel om zich zorgen over te maken."