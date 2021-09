Autosport TV-gids: Rinus VeeKay dendert door de beroemde Corkscrew op Laguna Seca

In dit Formule 1-loze weekend, is voor de ware autosportliefhebber genoeg te beleven. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout komt op de legendarische baan Laguna Beach in actie bij het voorlaatste weekend van de IndyCar. De Nederlander doet na een tegenvallende tweede seizoenshelft niet mee om de topposities in het kampioenschap, maar hoopt zich wel weer te mengen in de strijd om de dagsuccessen. Naast de IndyCar rijdt het DTM-circus in Drenthe op het circuit van Assen en draait de NASCAR zijn rondjes op de Bristol Motor Speedway.



Hieronder de uitzendtijden.



Zaterdag 18 september

13:15 – 15:05 DTM – Assen – Race 1 - Ziggo Sport / SAT1

15:05 – 16:15 DTM Trophy – Assen – Race 1 - Ziggo Sport / SAT1



Zondag 19 september

00:00 – 01:30 IndyCar – GP Monterey – Lacuna Seca - Kwalificatie - Ziggo Sport

01:30 – 05:00 Nascar Cup Series – Bristol Motor Speedway – Ziggo Sport

13:15 – 15:05 DTM – Assen – Race 2 - Ziggo Sport / SAT1

15:05 – 16:15 DTM Trophy – Assen – Ziggo Sport / SAT1

21:00 – 00:00 IndyCar – GP Monterey – Lacuna Seca - Ziggo Sport