Masi na Monza: "Ik ga niet meedoen aan spelletjes"

Direct na de de crash van Max Verstappen en Lewis Hamilton begon het moddergooien tussen de teams van beide heren. Zowel Mercedes-baas Toto Wolff als Christian Horner van Red Bull lieten zich duidelijk gelden in de media. Net als eerder in Silverstone werden er weer kleine pogingen gedaan om de stewards duidelijk te maken dat hun coureur niet fout zat.

Race Director Michael Masi krijgt hierdoor veelvuldig alles en iedereen op zijn dak. De Australiër houdt echter zijn hoofd koel. Na de gebeurtenissen op Monza sprak hij zich in de media uit: "Ik denk dat we vanuit het perspectief van de FIA samen met de stewards kijken naar elk incident op zich zelf. Het maakt niet uit of dat over Lewis of Max of wie dan ook gaat."

Masi heeft dan ook geen zin om mee te lopen met het meningencircus dat na de crash ontstond. "Ik denk dat als je het aan Christian (Horner red.) vraagt je een compleet ander perspectief krijgt. Maar ik ga niet mee doen aan spelletjes. We hebben een heel spannend kampioenschap tussen twee fantastische coureurs en we zouden ons daarop moeten focussen."