Marko ziet Verstappen wel motor wisselen in Rusland: "Kan behoorlijk inhalen"

Max Verstappen werd dit weekend door de stewards aangewezen als de schuldige van de crash van de Nederlander met Hamilton. Het gevolg hiervan is dat Verstappen bij de volgende Grand Prix in Rusland drie plaatsen naar achter moet op de grid.

Nu is het het geval dat Verstappen ergens dit seizoen nog een andere gridstraf zal moeten inlossen. De Nederlandse Red Bull-piloot zal ergens namelijk een nieuwe motor in zijn bolide krijgen. Die nieuwe motor zal er voor zorgen dat hij een gridstraf krijgt omdat hij dan het maximum aantal gebruikte motoren in een seizoen overschrijdt.

Er werd voor dit weekend even gedacht dat het nog wel eens in Monza zou kunnen gebeuren maar Verstappen en Red Bull-adviseur Helmut Marko wuifde dit weg. Voor de Russische Grand Prix ziet Marko dit echter wel zitten. In gesprek met F1-Insider.com laat hij weten mogelijkheden te zien: "Daar is nog geen besluit over genomen maar ik denk dat je in Sotsji behoorlijk kan inhalen."

Aangezien elk punt telt in de titelstrijd met Hamilton is inhalen een must. De motorwissel wordt hierdoor een tactische keuze. In Monza voerde Mercedes een motorwissel uit bij Valtteri Bottas en de Fin wist van de laatste startplaats naar de derde plek te rijden. Sotsji kan dus een geschikte plek zijn voor een motorwissel. Ook Lewis Hamilton zal nog een keertje een strafje krijgen en dus zal dit een belangrijke ontwikkeling gaan worden in de titelstrijd.