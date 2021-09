Oud(e) F1-coureurs kritisch over urenlang uitgestelde F1-processie op Spa-Francorchamps

Er heerst boosheid onder coureurs en teams nadat de F1 duizenden fans uren in de regen en kou liet staan. De tienduizenden bezoekers in Spa-Francorchamps werden vervolgens getrakteerd op een processie waarbij de F1-bolides slechts twee keer voorbij trokken voordat de race na drieënhalf uur werd afgeblazen. Vele fans stonden langer dan tien uur te wachten, maar zij kregen weinig terug voor hun duurbetaalde tickets.

Farce

"Het was een farce. Een duidelijk geval van fraude, vooral voor de fans", stelt de Duitse racelegende Hans-Joachim Stuck tijdens een uitzending van het Oostenrijkse ServusTV. "Wij hebben hier te maken met de beste coureurs ter wereld. Niemand kan mij vertellen dat zij zo lang hadden moeten wachten. Ik hoop dat de organisator slim is en de fans hun geld terug gaat geven."

Stuck is inmiddels zeventig jaar oud, hij stond tweemaal op het F1-podium in de jaren '70. Hij ziet een duidelijke nieuwe cultuur ontstaan die ver af ligt van de 'old school' coureurs van vroegere tijden in de sport. "Ik denk dat als Emanuelle Pirro steward was geweest in België, dat er zou zijn besloten om de start te maken. Dat weet ik vrij zeker", stelt hij.

Gebrek aan respect voor de fans

Oud-teamgenoot van Jos Verstappen, Pedro de la Rosa, is het daarmee wel eens. "Tien of vijftien jaar geleden zou de race gewoon gereden zijn, daar twijfel ik niet aan", zo stelt hij in Mundo Deportivo.

Toch nuanceert hij de 'Kleine Prijs van België' wel. De la Rosa: "Maar je moet begrijpen dat de risicodrempel is gedaald. Dat wil zeggen, wat voorheen acceptabel was in natte omstandigheden, is niet langer acceptabel." De Spanjaard stelt dat het uitdelen van punten voor de twee ronden tellende safetycar-optocht "een gebrek aan respect voor het publiek toont".