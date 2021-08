Grote verkeerschaos in Spa-Francorchamps door hevige regen

De Belgische Grand Prix moet nog beginnen maar de vraag is hoeveel fans daar aanwezig zullen zijn. Door de hevige regen van gisteren en vannacht is het één grote verkeerschaos geworden rondom Spa-Francorchamps.

Als er regen valt dan is het vaak een chaos maar volgens bezoekers van onze site is het dit jaar erger dan andere jaren. F1-Fans die onderweg zijn naar het circuit melden aan GPToday.net: "Ik ga al 20 jaar naar Spa maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb 1,5 uur in de file gestaan en nog geen 100 meter gereden. Parkeerplaatsen zijn gesloten door de politie omdat auto's er niet kunnen parkeren en dus is er een verkeersinfarct gaande. Er zijn ook veel mensen die zelfs rechtsomkeer terug naar Nederland rijden."

Vele auto's zijn gaan glijden op de parkeerplaatsen en tegen elkaar gebotst. De politie weet niet wat het met de auto's aan moet en roept de mensen nu op de auto's in de berm te parkeren en de nodige kilometers te lopen, in de hoop dat de schade beperkt blijft en niet nog meer auto's van de parkeerplaatsen glijden.

Lokale mensen langs de wegen zien ook hun kans schoon en stellen hun voortuin beschikbaar om te parkeren, tegen een tarief van 50 tot 100 euro per dag.