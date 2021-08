Nico Rosberg verkoopt elektrische motor om covid de wereld uit te krijgen

Nico Rosberg heeft zijn elektrische motorfiets verkocht en de opbrengst gaat naar het goede doel. Rosberg had halverwege 2020 een actie op touw gezet om geld op te halen voor slachtoffers van de covidpandemie.

De overhandiging van de sleutels van zijn Energica Ego deed de F1-wereldkampioen in de haven van Monaco. De koop zou geen nieuws geweest, ware het niet dat de wereldkampioen Formule 1 de verkoper van de elektrische motorfiets was. In juni 2020 had Nico zelfs via sociale netwerken zijn initiatief bekend gemaakt om geld in te zamelen voor mensen die op verschillende manieren door het coronavirus zijn getroffen. Naast zijn volledig elektrische Energica Ego werden er nog andere prijzen te koop aangeboden, zoals gesigneerde replica helmen op schaal, gesigneerde miniatuurauto's en het een gelimiteerd boek over het wereldkampioenschap dat Rosberg in 2016 eindelijk wist te winnen.