De profetieën van Will Buxton: "Lando Norris naar Red Bull"

F1-verslaggever Will Buxton schudt een paar onverwachte overstappen uit zijn mouw die wij de komende jaren wellicht gaan zien in de Formule 1.

Hoewel men zich kapot staart op de mogelijke opvulling van de F1-grid in 2022, kijkt Buxton alvast verder in de toekomst. Hij kijkt niet alleen naar de volgende stap, maar ook alvast naar de stappen daarna. We gaan dus even nóg dieper in het koffiedik kijken, met de gedachte; als dit en dat zou gebeuren, dan zou dat of dat het gevolg kunnen zijn.

"Verstappen kampioen in 2021"

Buxton denkt dat Sergio Perez volgend seizoen mag blijven bij Red Bull nadat hij in 2021 Max Verstappen aan zijn wereldtitel zou hebben geholpen. Vervolgens denkt Buxton dat de Mexicaan in 2022 wel eens tegenvallend zou kunnen presteren bij Red Bull Racing.

De grote verrassing komt vervolgens van Red Bull Racing als men Lando Norris aantrekt bij het team van Max Verstappen, zo klinken de voorspellingen van Buxton.

De profetieën van Will Buxton

Op F1.com doet Buxton zijn profetieën uit de doeken: "We beginnen bij Red Bull Racing, waar in mijn kleine scenario het team de glorie van de coureurs en constructeurstitels pakt in 2021 en ervoor kiest met Sergio Perez te blijven racen in 2022."

"Een combinatie van de focus op het succesvolle titelgevecht van het vorige jaar en een herrijzend Mercedes zorgt ervoor dat ze in 2022 moeite hebben om bij te blijven."

"Aan het einde van het seizoen krijgt Red Bull de man die ze al sinds begin 2021 in de gaten houden en shockeert men de paddock met de aankondiging dat Lando Norris bij McLaren is weggelokt. Daarvoor heeft men hem een oogverblindend bedrag betaald met een ​​​​ontbindingsclausule in zijn contract tekent Norris direct bij het team.

"Na tweed derde van het seizoen 2023 is gereden pakt men de constructeurstitel en wint Verstappen de coureurstitel. In 2024 wordt Norris wereldkampioen terwijl Red Bull back-to-back teamoverwinningen behaalt. Voor 2025 zijn zij wederom favoriet."

"Ricciardo naar Mercedes"

Daniel Ricciardo ziet Buxton in de toekomst wel bij Mercedes rijden, naast George Russell, nadat het sterrenteam in 2024 afscheid neemt van Sergio Perez.

"Bij Mercedes, waar ze het kampioenschap in 2021 zijn misgelopen, slaat men terug in 2022. Lewis Hamilton werkt dan samen met George Russell, en wint alsnog zijn achtste wereldtitel die daarna zijn pensioen uit de racerij aankondigt."

"Hamilton hangt helm aan de wilgen"

Volgens Buxton volgt Hamilton dan de voetsporen van Niki Lauda door een rol als sportief directeur te vervullen met de intentie om op een dag de grote man bij Mercedes, Toto Wolff, eens op te volgen.

"Perez naar Mercedes"

"Weer laat op de markt voor coureurs, krijgt Sergio Perez een reddingsboei toegeworpen door Mercedes voor 2023, maar zij vallen terug naar de vierde plaats in het kampioenschap. Om zich veel beter voor te bereiden op de volgende jaren, vervangen ze Perez na één seizoen door Daniel Ricciardo, voor een meerjarige deal vanaf 2024 en na voorzichtige vooruitgang naar de derde plaats aan het einde van het seizoen, zijn Daniel en George aan het begin van 2025 hoopvol dat zij de wereldtitel kunnen winnen. Dat jaar verschijnt McLaren aan de start met Pierre Gasly en Patricio O'Ward."