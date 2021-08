Prost over topmentaliteit Alonso: "Hij doet alles wat nodig is voor het team"

Ondanks de reputatie van Fernando Alonso in sommige kringen als egoïstisch en arrogant, zei Alain Prost dat de pas 40-jarige een cruciale rol speelde in de overwinning van Ocon. De Spanjaard hield lange tijd Lewis Hamilton achter zich, wat achteraf de sleutel bleek tot de winst van Alpine.

Alpine-adviseur Prost sprak lovende woorden en is trots op het team: "Wat er is gebeurd staat aan de ene kant symbool voor de overwinning van Esteban en aan de andere kant de ongelooflijke zelfopoffering van Fernando en het hele team, want de afgelopen weken waren niet makkelijk."

Helpen

Prost vervolgde: "Fernando was uitzonderlijk. We moeten eerlijk zijn - we hadden eigenlijk geen twijfels toen we hem contracteerde, en hij heeft bij ons bewezen dat hij een seizoen draait met een absoluut ongelooflijke mentaliteit. Hij doet echt alles wat nodig is voor het team."

"Natuurlijk wist hij in de auto wat hij moest doen om Esteban te helpen en ervoor te zorgen dat hij aan de leiding bleef, en dat is best verbazingwekkend."

Wat Alpine in het algemeen betreft, zei Prost dat de kans die de tumultueuze race van zondag biedt, het team uit Enstone een grote boost voor de toekomst geeft. "Als we de pitstops zien - 2,3 seconden voor beide auto's - hebben we dat bijna nooit gedaan. We waren nooit bijzonder goed in pitstops. Het betekent dat wanneer we vooraan staan ​​en presteren, het hele team gegalvaniseerd is en we het beter doen. Het was echt een magische dag."