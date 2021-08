Horner: "Verstappen heeft waarschijnlijk nieuwe motor nodig na crash van Bottas"

De familie Verstappen en Mercedes flirten de afgelopen jaren met elkaar toen Red Bull niet meedeed om het kampioenschap. Die liefde was twee weken geleden al flink bekoeld maar inmiddels zal dat tot onder het vriespunt zijn gedaald.

Na de crash van Valtteri Bottas vandaag achterop Norris, die daardoor tegen de Red Bull van Verstappen botste, is de Nederlander helemaal klaar met het Duitse team.

Frustraties

Zijn teambaas, Christian Horner, voelt met hem mee, maar heeft tevens slecht nieuws: "Dit is enorm frustrerend. Valtteri had duidelijk een slechte start en daarna maakte hij een grote inschattingsfout door zijn rempunt te missen voor bocht 1. Dit is een typische fout die vaak in de karting wordt gemaakt als ze te laat remmen en te veel willen. Dat zorgde ervoor dat onze beide wagens eruit gekegeld werden. Echt enorm frustrerend dit soort dingen."

"De kosten van de schade zijn enorm te noemen. Zowel Max Verstappen als Sergio Perez zullen allebei een nieuwe motor nodig hebben. De FIA moet mede hierom echt het budgetplafond tegen het licht houden want de consequenties voor ons als team zijn onbeschoft en wreed. We wonnen zes races, crashten in Bakoe door een exploderende band, zijn in Silverstone gecrasht doordat we eruit getikt werden en dat is hier in Hongarije weer het geval."

Reparaties

Net als vorig jaar kon Verstappen terugkeren naar de pits en moesten de monteurs aan de slag om zo snel als mogelijk te repareren wat nog kon: "De monteurs hebben weer een wonder verricht door de auto van Max aan de praat te krijgen met deze hoge temperaturen. Hij reed met een halve wagen want de complete rechterkant lag eraf, barge boards die eraf waren, de vloer die kapot was. Hij reed denk ik met de helft van de downforce die Mick Schumacher had."

"Positief is dat de crew vandaag weer de snelste pitstop hebben neergezet en Max alsnog een punt wist te pakken."

Vierde motor

Verstappen liet vanochtend zijn derde motor van het seizoen installeren, dat was zonder een gridstraf aangezien iedere coureur 3 motoren per seizoen mag gebruiken. Bij het gebruik van een vierde motor volgt een gridstraf, en hoogstwaarschijnlijk zal de Red Bull-coureur die in Spa-Francorchamps in moeten zetten.