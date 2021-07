Horner beschrijft eerste seconden na crash Verstappen toen het even stil bleef

Red Bull-teambaas Christian Horner beschrijft in zijn column de eerste seconden toen het in eerste instantie even stil bleef via de boordradio nadat het team Max Verstappen vroeg hoe het met hem ging na zijn harde crash.

Spannende seconden

"Toen Max niet kon reageren op de teamradio, stond de tijd stil. Op dat moment vergeet je al het andere behalve de veiligheid van de bestuurder. Hij is als familie voor ons allemaal en het herinnert je aan de risico's en de beloning in onze sport."

"Opluchting enorm"

Horner vervolgt: "Toen hij eindelijk kon praten, was de opluchting enorm. Het was een ongelooflijk gevoel toen wij hem uit de auto geholpen zagen worden door het medische team, waarbij hij enigszins versuft was en behoefte had aan de ondersteuning die hij kreeg."