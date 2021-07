De beste foto's van Festival of Speed 2021

Terwijl de laatste auto's de berg beklimmen, blikken wij terug op een mooi autosportweekend in Goodwood.

Verschillende klasses in de autosport waren dit weekend aanwezig in Goodwood, van moderne tot oude bolides kwamen in actie. Ook waren er verschillende bekende (ex) Formule 1-teams en -coureurs aanwezig om de bolides te besturen.

Hieronder het fotoalbum: