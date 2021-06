Jean Todt vindt sprintrace niet de beste uitvinding sinds gesneden brood

FIA-president Jean Todt vindt het nieuwe sprint-kwalificatie-format niet het beste dat de mens ooit verzon sinds het gesneden brood.

Een korte sprintrace op zaterdag, die de startopstelling voor de Grand Prix van zondag moet bepalen, wordt volgende maand voor het eerst op Silverstone in de Formule 1ingevoerd.

Het is een onderdeel van een proef waarbij dit jaar in totaal drie keer dit soort kwalificaties worden gehouden.

F1-directeur Ross Brawn mikt er op voorhand al oo dat er volgend jaar zes keer op deze manier wordt bepaald hoe de startopstelling is tijdens de race.

In La Gazzetta dello Sport geeft Jean Todt aan dat hij stiekem helemaal niet zo'n fan is van dit nieuwe kwalificatiesysteem.

"Wat centraal moet staan, is het belang van de race op zondag", hield hij vol. De 75-jarige Todt treedt eind dit jaar af als voorzitter van de FIA, hij is nu 75 jaar en zegt het rustiger aan te gaan doen vanaf volgend jaar. Zo wil hij meer vrienden en familie bezoeken, vertelde hij eerder.

"Ik vind dit niet het moment om over erfenissen te praten. Ik kan alleen maar zeggen dat ik een boek aan het schrijven ben dat eind 2022 verschijnt. Daarin leer je mij wat beter kennen."

Todt is echter niet van plan om zijn eeuwige stopwatch, waarmee zo'n beetje geboren lijkt te zijn, in de spreekwoordelijke wilgen te hangen. Hij is er niet de man naar om thuis op een stoel te gaan zitten en uit het raam te gaan staren.

"Ik zal nog steeds projecten hebben die niets met de FIA ​​of de autosport te maken hebben. Ik blijf beschikbaar voor advies en meningen, maar meer ook niet."

Over de sprintkwalificatie, is Todt helder: dat heeft de F1 gewoon niet 'nodig', meent Todt.

"Het kost niets om te proberen", citeert hij de krant Ouest France, "en ik weet zeker dat het de race van zondag niet zal beïnvloeden. Maar we noemen het geen 'race', en daar heb ik mijn deel van de verantwoordelijkheid voor. De race is altijd op zondag. Maar ik ben nog steeds benieuwd hoe het zal gaan", zo wordt Todt geciteerd. "