Red Bull sneert met venijnige tweet richting Mercedes: "Blaaskaak"

Stierenstal Red Bull Racing kon het na de overwinning van Sergio Perez niet laten om een venijnige tweet de deur uit te doen met een sneer richting Mercedes. De tweet is een antwoord op de woorden van Toto Wolff die eerder in de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe zei dat Red Bull-teambaas Christian Horner vooral een blaaskaak zou zijn die het liefst voor de camera staat.

Wolff noemde Horner een 'blaaskaak' nadat Horner had beweerd dat als hij dezelfde voorvleugels zou hebben als Toto Wolff op zijn auto's heeft, hij zijn mond maar beter dicht zou houden in de flexiwing-soap.