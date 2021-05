Mercedes-baas over vrijwel foutloze Max Verstappen: "Hij kan zich niet nóg meer foutjes veroorloven"

Ondanks een - tot op heden- vrijwel foutloze Max Verstappen in 2021, vindt Mercedes-baas Toto Wolff het nodig te zeggen dat Max Verstappen niet nóg meer kleine foutjes kan veroorloven. Ondanks dat Verstappen na zijn winst in Monaco zei: “Geen woorden, maar daden”, gaat de psychologische oorlogsvoering aan de kant van Mercedes onverstoorbaar door.



Verstappen won twee Grands Prix en eindigde alle andere races tot dusver op de tweede plaats.

Het zorgt ervoor dat de Limburger tot nu toe het hoogst aantal punten wist te behalen en de leiding in het kampioenschap over kon nemen van Mercedes. Het team van Lewis Hamilton stapelde fout op fout tijdens de Grand Prix van Monaco waardoor Lewis Hamilton kleurloos als zevende over de streep kwam. Bottas viel uit vanwege een dolgedraaide wielmoer.

Entertainment

Toto Wolff heeft ook gehoord dat Max Verstappen na zijn overwinning in Monte Carlo zei: "Geen woorden, maar daden." Die daden steken Wolff blijkbaar nogal, waardoor hij daar nu op reageert.

Wolff: "We beleven een gevecht tussen twee uitzonderlijke coureurs. De slinger zwaait beide kanten op en sommige dingen die gezegd worden zijn goed voor het vermaak."

Wolff vervolgt zijn betoog in gesprek met de Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Dat is dan ook precies hoe ik de woorden van Max opvat."

Genieten

Volgens Wolff is het genieten om over dit soort uitspraken te discussiëren en maken journalisten er dankbaar gebruik van om erover te schrijven. Wolff: "Het is geweldig om er over te discussieren en er over te schrijven, want Formule 1 is zowel actie op het circuit als ook de soap die zich naast de baan afspeelt. "

Wolff geeft toe dat Max Verstappen de enige lijkt te zijn die Lewis Hamilton kan verslaan dit jaar. "Ja, daar is hij toe in staat. Maar toch maakt hij nog altijd kleine foutjes omdat hij jong is."

'Red Bull overal op pole'

Zijn snelheid en autocontrole zijn bijzonder, maar hij kan zich niet veroorloven om nog meer fouten te maken want Lewis is op het beste van zijn kunnen. Dat betekent dus dat hij een nieuwe uitdaging meemaakt zoals hij dat nog niet eerder heeft ervaren in de Formule 1. Dat is ook waarom deze situatie ons heel goed past."

Sterker nog: voorlopig zal Red Bull wel de favoriet blijven om aan de leiding van de voorlopige WK-stand te blijven, beweert Wolff die daarmee hoopt dat Max Verstappen hiervan druk ervaart.



"Red Bull kan niet ontkennen dat zij de favorieten zijn. Dat is de realiteit. Sterker nog: Red Bull zou overal op pole moeten staan: zij hebben duidelijk het snelste pakket", zo besluit de Mercedes-baas.