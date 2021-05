Officieel: Leclerc behoudt pole position en start vóór Max Verstappen in Grand Prix van Monaco

Max Verstappen start vandaag achter Charles Leclerc vanaf de tweede startplaats tijdens de Grand Prix van Monaco. Het team van Ferrari kondigde zojuist aan dat de bolide van de Monegask is hersteld en dat de versnellingsbak niet gewisselde diende te worden.

Lees ook: Kan Max Verstappen met sierlijke letters vaderlansdse sportgeschiedenis schrijven in Grand Prix van Monaco?

Op twitter schreef Ferrari een korte verklaring. “Na verdere grondige controles deze ochtend zijn er geen overduidelijke defecten gevonden in de versnellingsbak van Charles Leclerc. Daarom begint de coureur uit Monaco de race van vandaag vanaf pole-position, zoals de uitslag van de kwalificatie was.”

UPDATE



Following further in depth checks this morning, no apparent defects were found on @Charles_Leclerc’s gearbox, therefore the Monegasque driver will start today’s race from pole position, as per the qualifying result.#essereFerrari🔴 #MonacoGP🇲🇨 pic.twitter.com/B4pk6MV6kb