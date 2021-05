Versnellingsbak Leclerc niet ernstig beschadigd: "Morgenochtend nemen we beslissing"

Charles Leclerc lijkt vooralsnog morgenmiddag van pole position te kunnen starten. Ferrari heeft bekend gemaakt dat na een eerste controle de versnellingsbak van de SF21 niet ernstig is beschadigd. Een definitieve beslissing durf men echter nog niet te maken, die zal morgenochtend genomen worden.

Voor Ferrari zou een dagsucces zeer welkom zijn, na het geplaagde seizoen van 2020. Hoewel de kans dus groot lijkt op een start vanaf pole position, wordt morgenochtend de second opinion uitgevoerd. Daarbij zal nogmaals en zeer gedetailleerd gekeken worden of de versnellingsbak de race kan rijden of dat deze vervangen moet worden.

Teambaas Binotto zei hierover: "We nemen geen risico's. Starten vanaf pole position is prachtig, maar niet heilig. Finishen is voor ons belangrijker hier in Monaco."

Als ze versnellingsbak van Leclerc vervangen wordt, zal hij vanaf P6 moeten starten, vlak voor Lewis Hamilton die slechts vanaf P7 start.