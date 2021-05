Officieel: F1-rechten Nederlander voor 3 jaar naar Nordic Entertainment Group

Afgelopen maandagavond vertelde sportsmarketeer Chris Woerts al bij Veronica Inside dat de Nordic Entertainment Group de F1-rechten van Ziggo heeft overgenomen. Ziggo maakte dinsdag meteen bekend dat ze de rechten vanaf 2022 niet meer zullen hebben.

De F1 heeft nu officieel bekend gemaakt dat de rechten naar NENT (Nordic Entertainment Group) zijn gegaan. Enkele details zijn daarbij ook naar buiten gekomen.

6 races gratis

NENT heeft voor 2022, 2023 en 2024 de rechten gekocht. Daarvoor zal vanuit een 'innovatieve' studio in Amsterdam een programma gemaakt gaan worden.

In tegenstelling tot de speculaties van de afgelopen dagen zullen niet alle races achter de betaaldecoder te zien zijn. Zes races per jaar zullen op een open tv-kanaal worden uitgezonden, zo meldt F1, waaronder de Dutch GP.

Kosten abonnement VIAPLAY

Alle races worden door NENT via hun platform VIAPLAY uitgezonden, waarvoor een abonnement afgesloten zal moeten worden. Wat dat precies gaat kosten wil men nu nog niet bekend maken, daarover zal later informatie beschikbaar worden gesteld.

F1TV Pro

Voor de Nederlandse fans blijft er een uitwijkroute naar F1TV Pro beschikbaar. Deze is recent geüpdatet en zal niet verdwijnen, zoals in diverse andere landen wel is gebeurd. Ook volgend jaar is er dus de mogelijkheid om via F1TV Pro de F1 te volgen via de apps en website van de organisatie.

Inzetten op 4,5 miljoen abonnees

De ambities van NENT zijn hoog, zo zegt CEO Anders Jensen: "Nederland is een ideale markt voor Viaplay en een zeer aantrekkelijke volgende stap in onze ambitie om de Europese leider op streaming te worden. Onze langdurige partnerschappen met belangrijke eigenaren van sportrechten, samen met ons steeds groter wordende aanbod van originele en exclusieve content, zullen ons in staat stellen om Nederlandse kijkers iets nieuws en unieks te bieden."

"Wanneer we Viaplay naar een nieuwe markt brengen, zoeken we naar duidelijke kansen om te groeien, te innoveren, samen te werken en leiderschap te nemen. Nederland heeft dat op alle punten. Gezien het contentaanbod dat we nu zullen hebben voor onze internationale markten, ben ik ervan overtuigd dat we op zijn minst onze doelstelling van 4,5 miljoen internationale abonnees tegen het einde van 2025 zullen halen. We kijken ernaar uit om in de komende maanden meer informatie bekend te maken, onder andere tijdens onze Capital Markets Day eind september."