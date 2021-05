"Als Lewis Hamilton zoveel sneller is dan Max Verstappen, wat is dan de spanning?"

Bandenfluisteraar Kees van de Grint - één van de sleutelfiguren achter de wonderbaarlijke zegetocht van Michael Schumacher en Ferrari - vond de Grand Prix van Spanje niet zo heel erg spannend omdat Lewis Hamilton veel sneller bleek dan Max Verstappen.

Terwijl de kwalificatie uitermate spannend was, vanwege de minieme verschillen, viel de race qua spanning toch tegen voor voormalig vertrouweling van Michael Schumacher Kees van de Grint.

Van de Grint: "Het was té tactisch en téveel beïnvloed. Het was helemaal niet spannend eigenlijk, want als Hamilton anderhalf tot twee seconden sneller kan rijden dan Verstappen, wat is dan de spanning?" Allard Kalff zat echter wel op het puntje van zijn stoel tijdens de Grand Prix die door Lewis Hamilton werd gewonnen. Dat en meer bespreken Kees van de Grint en Allard Kalff in de jongste aflevering van RTL GP's Slipstream.