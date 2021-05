Jack Plooij en cameraman hebben corona: Rick Winkelman nu tijdelijk pitreporter ZiggoSport

Jack Plooij en zijn cameraman zijn nog altijd in Portugal nadat zij corona blijken te hebben opgelopen. ZiggoSport stuurt daarom Rick Winkelman als pitreporter naar Catalonië voor de aanstaande Grand Prix van Spanje.

Dat valt althans te lezen op de sociale kanalen en op de website van Grand Prix Radio, de internet-zender van Olav Mol.

Terwijl op de website en online kanalen van ZiggoSport niets te lezen valt over de toestand van hun bekende personeelsleden, schrijft Grand Prix Radio 'vernomen' te hebben hoe de zaken er nu voor staan wat betreft Jack Plooij en het andere crew-lid.

Jack Plooij zal tijdens de Grand Prix van Spanje helaas niet in de paddock aanwezig zijn als pitreporter. Rick Winkelman zal deze taak gedurende dat grand prix-weekend overnemen. Grand Prix Radio sprak met Jack over hoe het met hem gaat. @jackontrackshttps://t.co/dqSEqxR4wV — Grand Prix Radio (@grandprixradio) May 5, 2021

Plooij en een cameraman zitten sinds 30 april in quarantaine in een hotel in Portugal omdat ze allebei corona bleken te hebben.

Op de website van Grand Prix Radio vertelt Plooij dat hij weinig energie heeft en dat hij maar weinig gedaan krijgt.

Jack Plooij: “Ik heb niet veel energie, dus ik ben vaak al lang blij als ik wat gedaan krijg."

RIck Winkelman en een andere cameraman zullen de nodige PCR-testen moeten doorstaan voordat zij zich in Barcelona mogen vertonen in de paddock. Accreditaties zijn al wel geregeld.

GPToday.net wenst Plooij en zijn cameraman gezondheid en een spoedig herstel toe.