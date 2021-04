Billy Joel treedt dit jaar op bij de Grand Prix van Verenigde Staten

De organisatie van de Grand Prix van de Verenigde Staten heeft een eerste naam voor het entertainmentprogramma rondom het racen prijsgegeven. Meervoudig Grammy-winnaar Billy Joel zal op zaterdag 23 oktober optreden op het Circuit of the Americas nabij Austin.

Men gaat in Texas duidelijk uit van een normaal verloop voor het Grand Prix-weekend, inclusief shows van diverse artiesten. De kaartverkoop voor de Grand Prix van de Verenigde Staten 2021 is afgelopen week gestart en er was in de eerste dagen sprake van massale belangstelling.

De bezoekers van het Formule 1-weekend op het Circuit of the Americas kunnen op zaterdag dus genieten van een show van Billy Joel, die wereldwijd bekendheid geniet vanwege zijn nummer The Piano Man. De rest van het programma wordt in een later stadium bekendgemaakt.