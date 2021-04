Contract voor Canadese Grand Prix verlengd tot en met 2031

Dat Canada voor het tweede jaar op een rij geen Grand Prix zal organiseren heeft geen nadelige gevolgen voor de verstandhouding van de organisatie van het evenement met de Formule 1, integendeel. Het contract voor de Formule 1-race op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal is namelijk met twee jaar verlengd, tot en met 2031.

De organisatie van de Canadese Grand Prix maakte gisteren samen met de Formule 1 bekend dat het evenement dit jaar weer niet door kan gaan, net als vorig jaar. Een vervanger was ook al gevonden, het circuit van Istanbul Park zal op 13 juni gastheer zijn voor de Grand Prix van Turkije. Consequenties heeft dit niet voor Canada, iedereen begrijpt dat dit overmacht is.

Pierre Fitzgibbon, de minister van Economische Zaken in de provincie Quebec, is in ieder geval in zijn nopjes dat de twee gemiste edities aan het bestaande contract zijn toegevoegd. "Daardoor zijn we tot en met 2031 verzekerd van een Grand Prix. Het Formule 1-weekend genereert altijd een impuls voor de economie en het is zaak om te zorgen dat de Grand Prix volgend jaar gewoon weer plaats kan vinden. We hebben een goede regeling getroffen, heel Quebec is hiermee gediend."