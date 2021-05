Het Formule 1-seizoen in 2005 was het laatste jaar waar de sport met V10-motoren reed. Velen vinden dit nog steeds verreweg het gaafste geluid wat de sport ooit geproduceerd heeft. Waar de sport daarna naar V8-motoren switchte - welke ook zeker in de smaak viel bij de fans - werden daarna de turbo-hybride V6-motoren geïntroduceerd. Het gebrek aan volume en enigszins gelijkenis aan het geluid van een stofzuiger deed deze motoren niet direct in de smaak vallen.

Een goede reden om daarom terug in de tijd te gaan om te kunnen genieten van gillende V10-motoren door de tunnel van Monte Carlo, welke door iemand achter de vangrail in de tunnel gefilmd zijn van wel heel dichtbij!