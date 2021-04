Hoe Mercedes opkrabbelt en de W12 voorziet van meer downforce

Het team van Mercedes kende een moeizame voorbereiding op het seizoen 2021. De nieuwe auto, de W12, gedroeg zich tijdens de enige wintertest - in Bahrein - erg onvoorspelbaar. Met name de achterkant van de wagen was instabiel. De Duitse renstal is daarmee aan de slag gegaan en heeft de situatie in minder dan vijf weken tijd aardig recht weten te zetten.

Mercedes won de Grand Prix van Bahrein drie weken geleden, maar eigenlijk was Red Bull Racing daar het hele weekend sneller. In Imola waren de twee titelkandidaten al een stuk meer aan elkaar gewaagd. De pole position van Lewis Hamilton kwam voor Mercedes als een verrassing, op de goede race pace had men wel geanticipeerd. Hoe heeft de Duitse renstal het tij weten te keren?

Diffuser

De titelhouder introduceerde in Imola een nieuwe diffuser voor de W12. Daarbij is de indeling van de verticale tussenschotten onder handen genomen, met name aan de onderkant. Deze rijwindgeleiders zorgen voor min of meer afgesloten compartimenten die de luchtstromen richting het uiteinde van de diffuser leiden. Hoe sneller en zuiverder dit gebeurt, des te meer downforce genereert de diffuser.

De zogenaamde strakes, de tussenschotten, hebben als doel om de lucht niet af te laten dwalen richting een van de andere compartimenten. Dat voorkomt dat een luchtstroom die stilvalt overslaat op een ander compartiment en daar de luchtstroom verstoort. Met de nieuwe indeling voor de diffuser blijkt de Mercedes W12 onder verschillende rijhoogtes en diverse snelheden effectiever met de luchtstromen onder de auto om te springen.

Achterwielophanging

Eerder bleek bij Red Bull Racing al dat een herindeling van de achterwielophanging cruciaal is geweest om de regelwijzigingen van deze winter goed te verteren. Ook Mercedes kijkt naar de achterwielophanging om winst te boeken, al zijn de mogelijkheden nu beperkt. De Duitse renstal was vorig seizoen al vrij extreem in hoe ver naar achteren de onderste wishbone was gemonteerd.

Om de werking van de coke-bottle shape als aanzuigende kracht voor wind richting de diffuser te vergroten heeft Mercedes toch een beetje gesleuteld aan de achterwielophanging. De onderste twee stangen, waaronder de aandrijfas, die het wiel verbinden met het chassis zijn niet meer gezamenlijk in één wishbone verpakt, maar in twee kleinere wishbones. Door het oppervlak van de wishbone te verkleinen komt de lucht richting de diffuser minder grote obstakels tegen en bereikt meer lucht de diffuser.