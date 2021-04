Formule 1-serie 'Drive to Survive' genomineerd voor Sports Emmy

De Netflix-serie Drive to Survive over het reilen en zeilen binnen de Formule 1 is genomineerd voor een prestigieuze Sports Emmy, de sportvariant van de jaarlijkse film- en tv-prijs. Op 8 juni worden de winnaars van de awards bekendgemaakt.

Drive to Survive maakt kans in de categorie documentaireseries. Daarin neemt de Formule 1-serie het op tegen onder andere All or Nothing: Tottenham Hotspur van Amazon Prime, die de kijker een blik achter de schermen van voetbalclub Tottenham Hotspur biedt.

De drie andere genomineerde series zijn Outcry - het verhaal over de voor aanranding veroordeelde Greg Kelley die tot zijn arrestatie een aanstormend talent in American Football was -, Texas 6 - over een zeskoppig American Football-team genaamd de Greyhounds - en The Cost of Winning - een vierdelige miniserie over het American Football-team van St. Frances Academy.