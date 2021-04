Grosjean: "Indycar is fysiek zwaarder dan F1"

Volgens Romain Grosjean is het rijden van een Indycar fysieker dan het rijden met een F1 auto. Die vergelijking maakte de voormalig F1-coureur, nu hij na 10 jaar Formule 1, over is gestapt naar de Indycar.

Ondanks de gruwelijke en vurige crash in Bahrein die vorig jaar zijn laatste seizoen in F1 met Haas afsloot, is de 34-jarige dit jaar overgestapt naar Amerika om daar verder te gaan met zijn carrière. Tegenover Canal Plus vertelde hij: "Ik zou zeggen dat het grootste verschil tussen de Formule 1 en Indycar het gebrek aan stuurbekrachtiging is. Het geeft je een heel ander gevoel."

"Ik vind dat de Indycar nog fysieker is dan de Formule 1, zowel op de armen als de hitte in de cockpit", voegde Grosjean eraan toe. "Het is duidelijk iets makkelijker voor de nek, omdat de G-kracht iets minder is. Maar de auto beweegt meer - ik ben eigenlijk best onder de indruk van de banden. Je kunt echt aanvallen en plezier hebben en je hoeft niet altijd terughoudend te zijn."

Aeroscreen Red Bull

De voormalige Haas- en Renault-coureur zei ook dat het door Red Bull ontwikkelde 'Aeroscreen' dat in Indycar wordt gebruikt - een combinatie van Halo en een voorruit - ook gemakkelijk kan worden aangepast.

"Iedereen stelt me ​​deze vraag, maar het maakt uiteindelijk heel weinig uit", aldus Grosjean. "We merken absoluut niet eens dat het er is. Het enige is dat je het vizier of de helm aan het einde van een sessie niet hoeft schoon te maken", glimlachte hij