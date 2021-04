FIA-baas wil F1 en FE samenvoegen op een stratencircuit

Jean Todt heeft aangegeven dat hij vindt dat de Formule E niet de aandacht krijgt die het verdient. De FIA-president prees de ontwikkeling van de volledig elektrische serie, maar zegt dat de media bijna uitsluitend geïnteresseerd zijn in de Formule 1.

Voor de toekomst hoopt Todt dat dit zal veranderen. In gesprek met La Gazzetta dello Sport zegt hij: "Alle ingrediënten voor een sterk kampioenschap, dat met geen ander te vergelijken is, zijn aanwezig. Maar ik denk dat sommige media de Formule E niet de aandacht geven die het verdient. We hebben de show in Rome gezien, met al zijn verrassingen. De verwachtingen voor de Formule 1 zijn dit weekend hooggespannen, maar we moeten ook dezelfde verwachtingen koesteren voor de Formule E."

Todt suggereerde dat een manier waarop dit zou kunnen gebeuren, is als Formule 1 en Formule E dichter bij elkaar komen te staan. "Ik ben niet tegen het idee om met beide categorieën een weekend op hetzelfde stratencircuit te organiseren", zei hij. "Zoiets zou kunnen werken, maar de Formule E moet ook zijn eigen futuristische gezicht behouden."

Dat gezegd hebbende, benadrukt de Fransman dat de autosport in het algemeen zeker niet volledig elektrisch zal worden. "De uitdaging zal zijn om geen uitstoot te hebben, in races en op de weg, door middel van de brandstof", zei Todt.