Bahrein toont interesse voor wintertest en openingsrace voor 2022

Het circuit van Bahrein ziet een herhaling van het scenario van dit jaar wel zitten voor 2022. De baan in de buurt van Sakhir vormde afgelopen weekend het decor voor de opening van het nieuwe Formule 1-seizoen, terwijl de teams en coureurs twee weken eerder al te gast waren voor de enige wintertest ter voorbereiding op de nieuwe jaargang.

Beide rollen waren onverwacht. De rol van seizoensopener was eigenlijk bestemd voor Australië en de driedaagse test zou zoals gebruikelijk op het circuit van Barcelona plaatsvinden. Toen de Australische Grand Prix door de aanhoudende zorgen omtrent de reisrestricties vanwege het coronavirus verplaatst werd naar november, besloot de Formule 1 dat het handiger zou zijn om de wintertest naar Bahrein te verhuizen, aangezien de eerste race zich ook daar zou voltrekken.

In Bahrein gaan stemmen op om die combinatie van wintertest en openingsrace ook in 2022 te organiseren. Sjeik Salman bin Isa Al Khalifa, baas van Bahrain International Circuit nabij Sakhir, verklaarde aan Racefans.net: "Het is nog niet besproken met FOM of wie dan ook, maar het is wel iets dat wij als circuit zouden willen. De combinatie van wintertest en openingsrace was en is logisch. Ik weet niet wat Australië gaat doen, maar ik heb gehoord dat ze een andere plek op de kalender overwegen."

Mocht de Australische Grand Prix inderdaad afstand doen van de positie als seizoensopening, dan springt Bahrein graag in dat gat. En ook als Melbourne volgend jaar wel weer de eerste race van het jaar organiseert, dan nog hoopt men in Sakhir op een wintertest. "De test dit jaar was iets korter dan onze vorige wintertests, in 2014. In 2022 kunnen we hopelijk een volwaardige test met de nieuwe bolides die onder de nieuwe reglementen tot stand zijn gekomen houden", aldus sjeik Salman bin Isa Al Khalifa.