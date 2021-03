F1-teams wachten op details van superkwalificatie

De Formule 1-teams wachten op de details van de drie races waarbij wordt geëxperimenteerd met de 'superkwalificatie' voor 2021. De teams hebben voorlopig groen licht gegeven voor het voorstel dat tijdens drie races in 2021 een 'sprintrace' op zaterdag de startgrid zal bepalen voor de race van zondag.

Volgens Andrew Green, technisch directeur bij Aston Martin, weten de teams echter nog altijd niet waar ze aan toe zijn. De details van de plannen moeten nog altijd bekend gemaakt worden en dus tasten de teams en coureur vooralsnog in het duister.

Green vertelde tegenover het Italiaanse Autosprint: "We hebben een aantal regels nodig en we hebben ze nog steeds niet. We hebben een voorstel gezien waarvan ik denk dat de meeste teams er een positieve mening over hebben, maar de duivel zit altijd in de details en die hebben we nog niet."

Vervangen van onderdelen

Het grootste probleem is volgens Green dat de Formule 1 en al zijn andere regels zijn ontworpen rond het idee dat de enige echte race op een zondag plaatsvindt. "Mogen we de remmen vervangen? Nog belangrijker, wat gebeurt er met de toewijzing van motoren?" hij vroeg zich af.

"In sommige opzichten zitten we vast omdat de motoren zijn ontworpen en getest voor een bepaald seizoen met een maximum aantal races, en het zal een behoorlijke uitdaging zijn om uit dat perspectief te stappen. Er is dus veel te bespreken, veel details om aan te werken, maar ik denk dat er een algemene bereidheid is om het te proberen. Maar, zoals ik al zei, de duivel verbergt zich altijd in de details."