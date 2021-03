Aramco titelsponsor van Spaanse Grand Prix op Barcelona

De organisatie van de Grand Prix van Spanje heeft een titelsponsor weten te strikken. Het gaat om Formule 1-partner Aramco, een oliemaatschappij uit Saoedi-Arabië. Het evenement op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona op 9 mei heet daardoor nu volledig zo: 'Formula 1 Aramco Gran Premio de España'.

Gulf Air heeft zich als titelsponsor aan de Grand Prix van Bahrein verbonden en het tweede evenement op de kalender voor 2021 staat officieel te boek als 'Pirelli Grand Prix del Made in Italy e dell'Emilia Romagna'. Van de overige races is nog weinig tot niets bekend over eventuele titelsponsors.