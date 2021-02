Aston Martin heet Peroni Libera 0.0% welkom als sponsor

Aston Martin F1 Team heeft wederom een nieuwe sponsor aan de haak geslagen. Het gaat om Peroni Libera 0.0%, een non-alcoholisch biermerk. Beide partijen hebben een overeenkomst voor meerdere jaren afgesloten. Het logo van Peroni Libera 0.0% krijgt een plekje op de AMR21, de nieuwe bolide die Aston Martin op 3 maart zal presenteren.

Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll: "We zijn verguld om Peroni Libera 0.0% als nieuwe sponsor te verwelkomen. Het stemt ons trots dat twee geweldige merken samen zullen werken bij de terugkeer van Aston Martin in de Formule 1. Dit betekent weer een nieuwe impuls voor onze renstal op weg naar het nieuwe seizoen en we kijken ernaar uit om Peroni Libera 0.0% volledig in het team op te nemen en hen te helpen bij het verwezenlijken van hun doelen."

Richard Ingram van Peroni Libera 0.0%-moederbedrijf Asahi Europe & International: "Dit is een mijlpaal voor Peroni Libera 0.0% en een mogelijkheid om ons alcoholvrije bier via het geweldige platform dat de Formule 1 is aan de man te brengen. Met Aston Martin creëren we een alliantie tussen twee iconische merken met gevoel voor stijl, erfgoed en passie. We verheugen ons erop om ons verhaal komend seizoen en de jaren daarna te vertellen via de Formule 1."