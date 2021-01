Rinus VeeKay kijkt uit naar debuut in 24 uur van Daytona

Voor Rinus 'VeeKay' van Kalmthout is vandaag een bijzondere dag. De 20-jarige IndyCar-coureur neemt voor het eerst in zijn prille loopbaan deel aan een 24-uurs-race. Tijdens de fameuze wedstrijd in Daytona zal de Hoofddorper in de LMP2-klasse met drie teamgenoten proberen om geschiedenis te schrijven. De rookiekampioen van de IndyCar is tevens een van de negen Nederlanders die meedoen aan deze fameuze race. De wedstrijd in Florida is traditiegetrouw de start van het nieuwe autosportseizoen in Amerika.



Voor de Nederlander is deze deelname een totaal nieuwe ervaring. Ondanks de summiere voorbereidingstijd kon VeeKay zich snel aanpassen aan de bolide en deze discipline. ''Het is natuurlijk eventjes wennen als je IndyCar gewend bent, maar het bevalt me goed'', doelt de Hoofddorper op zijn eerste meters in de Oreca 07-Gibson van DragonSpeed. ''Ik heb ongeveer vijftig ronden gereden. Dat is niet heel veel, maar hoort erbij. Je deelt de auto met drie andere rijders en ook zij willen zich goed voorbereiden. Ik voel mij op mijn gemak in de wagen en heb veel zin in mijn endurancedebuut.''



VeeKay zal de kleuren van DragonSpeed - de LMP2-winnaar van 2020 -vertegenwoordigen met nummer 81. Samen met Ben Hanley (36), Garrett Grist (25) en initiatiefnemer Rob Hodes (60) gaat de Nederlandse rijder op jacht naar succes. ''Als team hebben we het doel om de race uit te rijden en gezien de trainingstijden hebben we kans om op het podium te eindigen. Natuurlijk wil ik de wedstrijd het liefste winnen, maar ik weet dat het een slijtageslag wordt.'' De formatie start vanaf de twaalfde plek in het algemeen klassement en vijfde in hun klasse. In deze divisie is ook Racing Team Nederland actief onder leiding van Jumbo-topman Frits van Eerd, die ook VeeKay persoonlijk sponsort.



Het circuit in Daytona is half road course, half oval - afgekort ' roval' - en is ongeveer 5,73 kilometer lang. Naar schatting zal VeeKay met zijn team 800 ronden rijden. De Rolex 24 wordt zaterdagavond rond 21.45 uur Nederlandse tijd verreden, De gehele race is te volgen via Ziggo Sport Racing.