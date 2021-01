'Davide Brivio verruilt MotoGP voor functie bij Alpine F1 Team'

Renault gooit het komend seizoen over een totaal andere boeg met hun eigen Formule 1-team. Niet alleen de naam verandert in Alpine F1 Team, maar ook achter de schermen gaat er het nodige veranderen. De meest verrassende wijziging is de aanstaande komst van Davide Brivio, sinds 2015 teammanager van Suzuki in de MotoGP.

Speedweek.com bericht dat Brivio het nieuws reeds aan enkele MotoGP-officials en vertrouwelingen heeft medegedeeld. De Italiaan was in 2003 de drijvende kracht achter de transfer van Valentino Rossi naar Yamaha en samen vierden de twee daar grote successen. Op aandringen van Renault Group-directeur Luca de Meo wordt hij nu bij het Formule 1-project van Alpine betrokken.

Onduidelijk is nog welke rol Brivio precies zal gaan vertolken. Het zou kunnen gaan om de positie van teambaas, maar er doen ook verhalen de ronde dat Marcin Budkowski zich als teambaas over de renstal gaat ontfermen en dat Brivio zich als directeur bij het Formule 1-project van Alpine voegt. Cyril Abiteboul lijkt sowieso een stapje terug te doen en zich meer om de gang van zaken bij het merk Alpine te gaan bekommeren.

Suzuki wilde tegenover Crash.net niet reageren op de geruchten over een naderend vertrek van Brivio.