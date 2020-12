Formule 1 kort lengte van vrijdagtrainingen in naar 60 minuten

De eerste twee vrije trainingen voor een Grand Prix duren vanaf komend seizoen niet anderhalf uur, maar een uur per sessie. Dat valt op te maken uit de Sportieve Reglementen die de internationale autosportbond FIA heeft gepubliceerd. Dit heeft de federatie reeds op 16 december jongstleden gedaan, maar de veranderingen aan het Grand Prix-format bleven tot nu toe onopgemerkt.

In Artikel 32 van de Sportieve Reglementen staat dat de VT1 en VT2 - de twee vrije trainingen op de vrijdag - voortaan nog maar 60 minuten duren in plaats van 90 minuten. Zodoende verliezen de teams en coureurs een uur aan voorbereidingstijd voor de rest van het weekend. De derde vrije training, die altijd op zaterdagochtend verreden wordt, blijft gewoon een uur duren.

De Formule 1 heeft het voorbije seizoen gebruikt om te experimenteren met een tweedaags Grand Prix-weekend. Dit gebeurde in Imola, waar de teams en coureurs één vrije training van anderhalf uur afwerkten voordat de kwalificatie al op het programma stond. Dit krijgt in 2021 vooralsnog geen navolging, maar de Formule 1 kort dus wel de eerste twee vrije trainingen in.