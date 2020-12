Bizar: vrouwelijke coureur moest topless poseren voor Indylights-contract

Vanaf volgend seizoen zal de W Series een prominenter platform krijgen, en hierdoor begint de media meer interesse te tonen in de vrouwelijke coureurs die daar volgend jaar in zullen rijden. Daar rijdt volgend jaar, bijvoorbeeld, Finse coureur Emma Kimilainen. Voordat zij in de W Series reed, zou zij graag in de Indycar willen rijden, en wilde dus een contract tekenen om eerst in de Indylights te gaan rijden. Dit ging niet door, en om een vrij bizarre reden...

In 2010 onderhandelde Emma met een team, die in de podcast Shikaani niet genoemd wordt, om in de Indylights te gaan rijden. Het team vertelde tijdens het onderhandelproces wat er precies van haar verwacht werd indien ze voor het team wilde gaan rijden.

Het team vertelde dat zij geen sponsors van Emma nodig hadden, want die zou het team zelf al hebben. Het zou gaan om een 'Men's magazine', en de belangrijkste eis van deze sponsor zou zijn dat Emma zou poseren voor het tijdschrift. Het draaide eerst om een foto in bikini, maar later krabbelde het team toch terug dat de foto topless moest.

Emma Kimilainen - uiteraard - weigerde deze eis en keerde terug naar Europa. Na dit incident zou zij ook voor vier jaar niks meer in de motorsport hebben gedaan. "Gelukkig is er veel veranderd in motorsport, en dat bedoel ik in positieve zin. Ik heb er nooit veel publiekelijk over gesproken, want ik haat drama", zo vertelt Kimilainen.

Sinds 2019 focust Emma zich volledig op de W Series. In dat seizoen kon zij de eerste drie races niet meedoen vanwege ziekte. Echter, in de laatste drie races wist zij twee podiumplekken te scoren - één overwinning en één tweede plaats. Dit was goed voor een vijfde plek in het klassement.

In 2020 werd de W Series gecanceld vanwege het coronavirus, maar vanaf 2021 wordt de raceklasse meegenomen als support serie van de Formule 1, en zal dus logischerwijs meer media-aandacht gaan krijgen.