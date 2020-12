Volkswagen trekt zich volledig terug uit de autosport

Volkswagen stopt volledig met autoracen. Hoewel geruchten in de loop der jaren zelfs hebben suggereerden dat 's werelds op één na grootste autofabrikant in de F1 zou stappen, zegt bestuurslid dr. Frank Welsch dat VW in plaats daarvan zijn volledige aandacht zal richten op 'duurzame elektromobiliteit'.

Tegenover persbureau DPA zei hij: "Daartoe bundelen we onze krachten en hebben we besloten om onze eigen autosportactiviteiten voor het merk Volkswagen stop te zetten."

Het in Wolfsburg gevestigde Volkswagen bevestigde dat de 169 medewerkers van de motorsportdivisie zullen worden geïntegreerd in de andere activiteiten van het Duitse bedrijf. De beslissing heeft geen invloed op de andere VW-merken, waaronder Audi en Porsche.