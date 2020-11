Felipe Massa: "Alonso is een fenomeen maar geen garantie dat zijn comeback slaagt"

De terugkeer van Fernando Alonso naar de Formule 1 zou even niet succesvol kunnen zijn als die van zijn voormalige kampioenschapsrivaal en F1-legende Michael Schumacher. Dat is de waarschuwing van voormalig F1-coureur Felipe Massa, die in het verleden bij Ferrari zowel Schumacher als Alonso als teamgenoot naast zich heeft gehad.

Tegen de Spaanse krant AS zei Massa: "Fernando is een fenomeen met een talent dat zelden wordt gezien onder coureurs. We moeten echter niet vergeten dat hij naar een team komt dat niet op de topposities staat en dat hij al twee jaar uit de F1 is. We kunnen niet verbergen dat dit een negatief effect kan hebben, zoals Michael is overkomen. Schumacher reed 3 jaar geen F1 meer en keerde niet terug naar zijn eerdere niveau."

"Leeftijd is een factor, Fernando wordt 40 jaar oud en zal vechten met 20-25-jarigen. Leeftijd is een probleem, maar het moet ook erkend worden dat Alonso zo'n talent is en het goed kan doen. Zeker voor de F1 is het positief dat hij terugkomt."