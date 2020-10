Haas gaat niet door met Grosjean en Magnussen in 2021

Haas gaat volgend seizoen niet door met de huidige coureurs Kevin Magnussen en Romain Grosjean, dat weet GPToday.net te bevestigen uit betrouwbare bronnen. De geruchten hingen al weken in de lucht, maar zijn nu concreet geworden.

Het management van Haas heeft zijn beslissing genomen en aangekondigd: zowel Romain Grosjean als Kevin Magnussen zijn na dit seizoen niet meer welkom bij Haas. Het team zal dit nog voor de aankomende Grand Prix in Portimao aankondigen.

Wie dan de vervangers zijn is nog niet duidelijk. Wel zijn er een aantal coureurs beschikbaar die kans maken op een stoeltje bij het Amerikaanse team van Gene Haas waar Gunther Steiner de teambaas is. Wel is duidelijk dat de Coronacrisis ook het team heeft geraakt en een coureur nodig heeft met geld. De 21-jarige Nikita Mazepin bevindt zich daarom op pole position om zich bij het team te voegen, geholpen door een sponsorpakket van de Uralkali-groep van de vader. Met zijn huidige zesde plaats in de F2 krijgt de Rus een superlicentie voor de Formule 1.

Teammanager Günther Steiner heeft eerder op geen enkele manier ontkend dat er twee rookie-coureurs in aanmerking komen. Dus zou bijvoorbeeld Sergio Perez of Nico Hulkenberg kans maken op het tweede stoeltje bij Haas. Romain Grosjean is in verband gebracht met het Hypercar Le Mans-project van het Franse Peugeot, maar lijkt momenteel te strijden voor een plekje in de elektrische Formule E.