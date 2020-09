Dokters Zanardi: "Hij reageert op zijn omgeving"

Voormalig Formule 1-coureur Alex Zanardi ligt nog steeds op de intensive car als gevolg van een zwaar ongeluk met zijn handbike. Volgens zijn doktoren van het San Raffaele ziekenhuis in Milan reageerde de paralympisch kampioen op visuele beelden en akoestische geluiden van zijn omgeving. Dit statement is gisteren naar buiten gebracht.



De eerste operatie van een paar dagen geleden was succesvol. De volgende staat al gepland in een paar weken. Ondanks deze hoopvolle ontwikkeling durven de artsen hieruit nog geen prognoses te maken over het verdere herstel. Zijn medische toestand blijft over het algemeen kritisch en complex.



Op 19 juni raakte de Zanardi de controle kwijt over zijn handbike tijdens een wegwedstrijd in Toscane. De Italiaan kwam in aanraking met een tegemoetkomende vrachtwagen. De tweevoudig Champ-Car-kampioen moest met zeer zware verwondingen aan zijn hoofd naar het ziekenhuis. Het was onzeker of de oudcoureur de klap zou overleven,

Het is niet de eerste keer voor Zanardi dat hij een zwaar ongeval meemaakt. In 2001 op de oval van de Lausitzring verloor de 53-jarige zijn benen nadat zijn bolide werd doorboord door een andere wagen. Dit gebeurde in de Champ Car Series.