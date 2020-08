Daniel Ricciardo: "Zoek maar een tatoo uit in Italië"

Daniel Ricciardo heeft zijn beste resultaat met Renault gehaald. De Australische coureur kwalificeerde zich gisteren op de vierde plaats, vlak achter voormalig teamgenoot Max Verstappen. De Renault-coureur hoopte tijdens de race in gevecht te kunnen met de Nederlander, maar dat kon alleen tijdens de start.

Daarna reed Verstappen zijn eigen eenzame race, net als Ricciardo, al had hij nog enigszins wat actie gedurende de 44 ronden op Spa-Francorchamps.

Tatoo in Italië

In gesprek met Sky Sports vroeg men naar zijn snelheid tijdens de race. Karun Chandhok vroeg of Sky Sports volgende week een tatoeëerder moet uitzoeken in Milaan, aangezien Ricciardo de weddenschap heeft met Renault-teambaas Cyril Abiteboul om een tatoo te zetten als hij dit jaar met Renault op het podium komt. Ricciardo moest hard lachen: "In Italië houden ze van tattoo's, alle voetballers hebben er ook een dus zoek er alvast maar eentje!"

Vervolgens ging hij op de serieuze toer verder: "We hadden vandaag echt de snelheid. Ik was gefrustreerd dat de strategie van Gasly en Perez voor een buffer zorgde tussen mij en Max Verstappen tijdens de herstart na de Safety Car. Dat ligt buiten onze handen maar toch. Ik denk dat we op de harde band hem bij hadden kunnen houden. Of ik hem in had kunnen halen weet ik niet, maar we hadden zeker een kans gehad."