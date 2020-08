Max Verstappen: "Warm weer zorgt voor veel grotere slijtage"

Max Verstappen eindigde vorige week de eerste Grand Prix op Silverstone als tweede. De Nederlander had de race eventueel kunnen winnen maar door een pitstop lag hij te ver achter op Lewis Hamilton.

Vandaag begon het tweede weekend voor de race op Silverstone, genaamd The F1 70th Anniversary Grand Prix, ter ere van het 70-jarig bestaan van de Formule 1. De Nederlander was aan het experimenteren met de RB16 doordat hij veel nieuwe onderdelen op zijn wagen had.

Tijdens de eerste training stond hij derde, maar lange tijd was het vooral evalueren van onderdelen voor hij echt een tijd kon zetten. De tweede training stond ook in het teken van experimenten maar werd er meer op de race geconcentreerd. Zowel Verstappen als Albon hadden van Honda ook een nieuwe motor gekregen.

Grote slijtage, eenzame race

Tegenover zijn eigen website vertelde Max na afloop: "Het was een prima vrijdag. We hebben ons programma kunnen afwerken. Daar ben ik blij mee. Het gat naar Mercedes is nog wel groot, maar dat was verwacht. Je kunt dat nou eenmaal niet in een paar dagen inlopen."

"De degradatie van de banden is veel groter, dus dat wordt interessant. Een een-stopper is volgens mij bijna onmogelijk, dus ik verwacht veel twee-stoppers tijdens de race. Ik denk dat het weer een eenzame wedstrijd gaat worden."