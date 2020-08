Texas stelt 27 miljoen dollar beschikbaar voor COTA

Volgens de statistieken van Texas heeft de staat op 2 juli van dit jaar een bedrag van 27 miljoen dollar overgemaakt naar het Ciruit of the Americas in Austin, Texas.

De staat maakte ongeveer drie weken voor het af lasten van de Grand Prix van 2020 over. Met het geld worden de overgebleven kosten van de Grand Prix van 2019 betaald."Dit is geen buffer voor op de bank, dit is geld wat we echt nodig hebben om gaten mee te dichten", vertelde eigenaar Bobby Epstein.

Het circuit heeft sinds 2012 al bijna 200 miljoen dollar aan steun gekregen om de voortgang van de Grands Prix veilig te stellen. In 2018 kwam het circuit ongeveer 25 miljoen dollar te kort omdat het papierwerk niet klopte. Het circuit is door de Corona-Crisis is zwaar weer gekomen, niet alleen de Formule 1-race voor 2020 werd uitgesteld, ook de Moto GP-races en het concert van de Rolling Stones zal niet plaatsvinden.