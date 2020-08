Daniel Ricciardo: "Dominantie Mercedes is niet hun fout"

Toto Wolff geeft toe dat Mercedes 'geen vrienden maakt' door de Formule 1 in 2020 volledig te domineren. Hoewel de sport en zijn fans opgelucht zijn dat de Formule 1 weer kon beginnen ondanks het coronavirus, groeit de consternatie over de dominantie van de regerende wereldkampioenen.

De kwalificatiekloof naar Max Verstappen op de derde plaats was meer dan een seconde op Silverstone, wat volgens Auto Motor und Sport een voorsprong van 71 meter vertegenwoordigt bij de finish.

Toto Wolff zei zaterdag na de kwalificatie: "We waren echt een klasse apart. Onze auto en onze motor zijn echt een monsterpakket, waarschijnlijk het beste dat we ooit hebben gehad."

Interesse fans zakt weg

Gezien het feit dat toeschouwers niet bij de races mogen zijn vanwege de anti corona-maatregelen, zoals het verplicht dragen van maskers, bestaat het risico dat het gebrek aan competitie de publieke belangstelling zal drukken.

Daniel Ricciardo van Renault zegt dat dit niet de schuld van Mercedes is. De Australier: "Petje af voor wat Mercedes doet. Je kunt het Mercedes niet kwalijk nemen dat de andere teams het niet zo goed doen."

"Ik was opgewonden toen ik tijdens de tests hoorde over het DAS-systeem. Ze hadden het team kunnen worden dat achterover zou leunen, maar het blijkt dat ze juist het minst achterover zijn gaan leunen. Het is verontrustend voor de rest van ons, maar het zou een nog grotere motivatie moeten zijn om er tegenop te kunnen boxen."

Wolff houdt rekening met Red Bull

Wolff was het daarmee eens: "We kunnen ons nog niet veilig voelen. We hebben maar vier races gehad en Red Bull is tegen het einde van het seizoen altijd erg sterk geweest."