Alex Zanardi terug naar intensive care

Alex Zanardi is terug op de intensive care. Na een volledige maand in een ziekenhuis in Siena, Italië, werd de Italiaan na een gruwelijke crash met zijn handfiets vorige week overgebracht naar een revalidatiecentrum. Zijn zoon Niccolo zei dat er bemoedigende signalen waren geweest sinds Zanardi's sedatie was gestopt en hoopte dat de 53-jarige spoedig met zijn familie zou kunnen communiceren.

La Gazzetta dello Sport meldt nu echter dat Zanardi terug is op een intensive care-afdeling, dit keer in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan.

La Repubblica zei dat de beslissing om de voormalige coureur over te dragen, te wijten was aan zijn 'onstabiele toestand'. De krant meldt: "Zijn klinische toestand werd onstabiel en het was noodzakelijk hem van Villa Beretta naar een intensive care-afdeling over te brengen."

Claudio Zanon, directeur van de revalidatiekliniek, zei: "Er is besloten dat er vanaf nu geen informatie meer over de zaak zal worden gepubliceerd."

La Gazzetta dello Sport gelooft dat Zanardi, die volgens de priester van de revalidatiekliniek in en buiten bewustzijn was, hoge koorts heeft vanwege een bacteriële infectie.