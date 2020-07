Situatie Alex Zanardi verbeterd en overgebracht naar specialistisch revalidatiecentrum

Voormalig Formule 1-coureur en paralympisch kampioen Alex Zanardi is een maand nadat hij bij een handbike-ongeluk ernstig hoofdletsel heeft opgelopen, overgeplaatst naar een gespecialiseerd revalidatiecentrum. Dat heeft het ziekenhuis dat hem behandelde bekend gemaakt.

De 53-jarige werd in een medische coma gebracht en heeft sinds het ongeluk tijdens een wegrace in de buurt van de Italiaanse stad Siena op 19 juni drie operaties ondergaan in het Santa Maria alle Scotte-ziekenhuis. Het ziekenhuis zei in een verklaring dat de sedatie van Zanardi was opgeschort, waardoor hij kon worden overgeplaatst.

"De stabiliteit van de algemene klinische omstandigheden en het neurologische beeld zorgden ervoor dat de kampioen kon worden overgeplaatst naar een gespecialiseerd centrum voor herstel en functionele revalidatie. Alex Zanardi is daarom vandaag overgeplaatst naar een andere faciliteit."

Als dubbel Champ Car-kampioen in de Verenigde Staten moest Zanardi zijn beide onderbenen amputeren na een gruwelijke crash tijdens een race in Duitsland in september 2001. Hij herstelde zich om in touringcars terug te keren naar het circuit voordat hij later met paracycling begon en vier paralympische gouden medailles won.